Зеленський візьме участь в паризькій зустрічі щодо Ормузької протоки

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 квітня, візьме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки під головуванням Франції та Великої Британії.

Про це він повідомив у зверненні, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці, а тому він також візьме участь у зустрічі.

"Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 2022 та 2023 роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністри Британії та Італії Кір Стармер та Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц візьмуть особисто участь у засіданні. Решта європейців, а також учасники з Близького Сходу та Південної Америки, долучаться по відеозв’язку.

Як повідомили "Європейській правді" у Єлисейському палаці, Зеленський також долучиться по відеозв’язку.

Попереднє обговорення щодо майбутньої місії відбулося під координацією Британії, у ньому брала участь і Україна.

Варто зазначити, що ця зустріч буде проходити на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".