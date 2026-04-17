Зеленский примет участие в парижской встрече по Ормузскому проливу

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 апреля, примет участие во встрече по Ормузскому проливу под председательством Франции и Великобритании.

Об этом он сообщил в обращении, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе, а потому он также примет участие во встрече.

"Сейчас мир точно знает, где этот пролив и почему он так важен. И об этом проливе повторяет почти то же, что мы говорили о Черном море в 2022 и 2023 годах, когда россияне пытались нам заблокировать Черное море", – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также канцлер Германии Фридрих Мерц примут личное участие в заседании. Остальные европейцы, а также участники из Ближнего Востока и Южной Америки, присоединятся по видеосвязи.

Как сообщили "Европейской правде" в Елисейском дворце, Зеленский также присоединится по видеосвязи.

Предварительное обсуждение относительно будущей миссии состоялось под координацией Великобритании, в нем участвовала и Украина.

Стоит отметить, что эта встреча будет проходить на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "будет оставаться в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение США и Ирана "не будет выполнено на 100%".