Стармер: Британія та Франція очолять місію для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Про це він заявив на пресконференції у Парижі, передає "Європейська правда".

Стармер зазначив, що оборонна місія буде спрямована на розмінування та захист судноплавства в районі Ормузької протоки.

"Ми домовилися прискорити наше військове планування. Я можу підтвердити, що разом із Францією Велика Британія очолить багатонаціональну місію з захисту свободи судноплавства, щойно дозволять умови. Це буде виключно мирна та оборонна місія, покликана надати впевненості цивільним суднам і підтримати зусилля з розмінування", – сказав Стармер.

Відновлення роботи цього важливого водного шляху має ґрунтуватися на "тривалій та реалістичній пропозиції", зазначив він.

"Відкриття протоки є глобальною необхідністю та глобальною відповідальністю. Ми маємо діяти, щоб знову забезпечити вільний потік глобальної енергії та торгівлі, щоб знизити ціни для працюючих людей. Наші громадяни мають побачити повернення до миру та стабільності, і ми зробимо все від нас залежне", – заявив британський прем'єр.

Поміж тим президент США Дональд Трамп заявив, що йому "зателефонували з НАТО" з пропозицією допомоги в Ормузькій протоці і він сказав їм "триматись подалі".

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.