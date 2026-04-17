Стармер: Великобритания и Франция возглавят миссию по защите судоходства в Ормузском проливе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже, передает "Европейская правда".
Стармер отметил, что оборонная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.
"Мы договорились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы судоходства, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, призванная вселить уверенность в гражданские суда и поддержать усилия по разминированию", – сказал Стармер.
Восстановление работы этого важного водного пути должно основываться на "долгосрочном и реалистичном предложении", отметил он.
"Открытие пролива является глобальной необходимостью и глобальной ответственностью. Мы должны действовать, чтобы вновь обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все, что в наших силах", – заявил британский премьер.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что ему "позвонили из НАТО" с предложением помощи в Ормузском проливе, и он сказал им "держаться подальше".
17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.