Німеччина та Італія готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі у Парижі, присвяченої відновленню свободи судноплавства в Ормузькій протоці під головуванням Британії та Франції, Мелоні заявила, що Рим надасть "морські підрозділи" для "суто оборонної місії".

"Ми маємо заспокоїти представників морської судноплавної галузі, щоб вони відчували та знали, що їхні судна безпечно проходять через протоку. Італія готова взяти участь у цій ініціативі, надавши певну кількість військово-морських підрозділів відповідно до того, що буде затверджено італійським парламентом", – акцентувала вона.

Виступаючи після неї, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Берлін також готовий взяти участь у певній формі. Втім, він не уточнив, як саме це може виглядати.

"Ми готові зробити німецький внесок у забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Отже, це може означати, що за підсумками переговорів, можливо, німецькі збройні сили візьмуть участь у міжнародній місії. За умови, що ми матимемо для цього міцну правову основу", – додав Мерц.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Варто зазначити, що зустріч у Парижі проходить на тлі того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".