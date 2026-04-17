Германия и Италия готовые присоединиться к оборонной миссии в Ормузском проливе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что её страна предоставит "морские подразделения" для участия в оборонной миссии в Ормузском проливе; Германия также заявила о своём участии.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Во время встречи в Париже, посвященной восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе под председательством Великобритании и Франции, Мелони заявила, что Рим предоставит "морские подразделения" для "исключительно оборонительной миссии".

"Мы должны успокоить представителей морской судоходной отрасли, чтобы они чувствовали и знали, что их суда безопасно проходят через пролив. Италия готова принять участие в этой инициативе, предоставив определенное количество военно-морских подразделений в соответствии с тем, что будет утверждено итальянским парламентом", – подчеркнула она.

Выступая после нее, канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин также готов принять участие в определенной форме. Впрочем, он не уточнил, как именно это может выглядеть.

"Мы готовы внести немецкий вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Таким образом, это может означать, что по итогам переговоров, возможно, немецкие вооруженные силы примут участие в международной миссии. При условии, что у нас будет для этого прочная правовая основа", – добавил Мерц.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут исключительно оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Стоит отметить, что встреча в Париже проходит на фоне того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".