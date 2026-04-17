Зеленський розповів, про що говорив із королем Швеції

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з королем Швеції Карлом XVI Густавом, в ході якої йшлося, зокрема, про підтримку України і оборонну співпрацю.

Про це український президент написав у себе в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, також вони зі шведським монархом говорили про можливості посилення Повітряних сил України, зокрема винищувачами Gripen.

Також йшлося про продовження підтримки в гуманітарній сфері та енергетичну допомогу, додав він.

"Окрема увага – оборонній співпраці. Україна зацікавлена в довгостроковому та взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Швеції. Розповів королю про відповідні домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки і європейськими країнами", – поінформував Зеленський.

За його словами, Україна готова поділитися зі Швецією своїм досвідом та технологіями і розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

17 квітня король Швеції Карл XVI Густав прибув з візитом до Львова.

Нагадаємо, днями Швеція підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії.

Також цього місяця стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2.