Король Швеції прибув до України

Новини — П'ятниця, 17 квітня 2026, 13:25 — Ольга Ковальчук

Король Швеції Карл XVI Густав у п’ятницю, 17 квітня, прибув з візитом до Львова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський мовник SVT.

У поїздці короля супроводжує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

На порядку денному візиту – відвідування шкіл та лікарень у Львові "для ознайомлення з досвідом війни".

Карл XVI Густав вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.

 
Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.

Нагадаємо, днями Швеція підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії.

Також цього місяця стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2.

