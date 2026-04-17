Король Швеції прибув до України
Новини — П'ятниця, 17 квітня 2026, 13:25 —
Король Швеції Карл XVI Густав у п’ятницю, 17 квітня, прибув з візитом до Львова.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє шведський мовник SVT.
У поїздці короля супроводжує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.
На порядку денному візиту – відвідування шкіл та лікарень у Львові "для ознайомлення з досвідом війни".
Карл XVI Густав вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у церемонії покладання квітів до могил загиблих українських військових.
Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.
Нагадаємо, днями Швеція підтвердила намір долучитися до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії.
Також цього місяця стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2.