Україна отримає від Швеції системи Tridon Mk2 для протидії "Шахедам"

Сили оборони України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2.

Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, ці комплекси допоможуть ППО України у боротьбі із "Шахедами" та іншими повітряними загрозами.

На їх закупівлю Швеція виділить 400 млн євро – майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, який було оголошено у лютому.

Tridon Mk2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

Tridon Mk2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину.

Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптує її до конкретних вогневих завдань.

Гармата Tridon Mk2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.

1 лютого стало відомо, що Швеція також готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України.

Пізніше стало відомо, що Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 2,6 мільярда шведських крон (246 млн євро).