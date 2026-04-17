Зеленский рассказал, о чем говорил с королем Швеции

Президент Владимир Зеленский провел встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом, в ходе которой речь шла, в частности, о поддержке Украины и сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, они также обсуждали со шведским монархом возможности укрепления Воздушных сил Украины, в частности истребителями Gripen.

Также речь шла о продолжении поддержки в гуманитарной сфере и энергетической помощи, добавил он.

"Особое внимание – оборонному сотрудничеству. Украина заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал и Украины, и Швеции. Рассказал королю о соответствующих договоренностях со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива и европейскими странами", – сообщил Зеленский.

По его словам, Украина готова поделиться со Швецией своим опытом и технологиями и расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

17 апреля король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом во Львов.

Напомним, на днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России.

Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.