Трамп каже, що Іран призупинить ядерну програму, але не отримає фінансування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми і не отримає від США жодних заморожених коштів.

Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що угода про припинення війни, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану наприкінці лютого, майже завершена.

"Більшість основних пунктів узгоджено. Все відбудеться досить швидко", – сказав Трамп.

Президент заперечив, що мораторій на ядерну програму Ірану закінчиться через 20 років.

На запитання, чи буде програма повністю зупинена, Трамп відповів: "Не на роки, а безстроково".

Однією з пропозицій, що обговорюються, є розморожування США 20 млрд доларів заморожених іранських коштів в обмін на те, що Тегеран відмовиться від своїх запасів збагаченого урану, повідомив раніше портал Axios.

Трамп відкинув цю ідею в телефонному інтерв’ю, неодноразово відповідаючи "ні" на запитання, чи розморозить він 20 млрд доларів активів – або будь-які іранські кошти взагалі.

Раніше Трамп заявив, що переговірники зі США та Ірану, ймовірно, зустрінуться цими вихідними, і він очікує, що вони досягнуть остаточної угоди про припинення війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".