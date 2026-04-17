Трамп заявляет, что Иран приостановит ядерную программу, но не получит финансирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы и не получит от США никаких замороженных средств.

Об этом он сказал в телефонном интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что соглашение о прекращении войны, которую США и Израиль начали против Ирана в конце февраля, почти завершено.

"Большинство основных пунктов согласовано. Все произойдет довольно быстро", – сказал Трамп.

Президент опроверг, что мораторий на ядерную программу Ирана закончится через 20 лет.

На вопрос, будет ли программа полностью остановлена, Трамп ответил: "Не на годы, а бессрочно".

Одним из обсуждаемых предложений является размораживание США 20 млрд долларов замороженных иранских средств в обмен на то, что Тегеран откажется от своих запасов обогащенного урана, сообщил ранее портал Axios.

Трамп отверг эту идею в телефонном интервью, неоднократно отвечая "нет" на вопрос, разморозит ли он 20 млрд долларов активов – или какие-либо иранские средства вообще.

Ранее Трамп заявил, что переговорщики из США и Ирана, вероятно, встретятся в эти выходные, и он ожидает, что они достигнут окончательного соглашения о прекращении войны.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".