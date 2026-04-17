ЗМІ: пілоти Lufthansa зроблять перерву у страйках

У п’ятницю пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa дали зрозуміти, що роблять перерву на п’ятий день страйку, який спричинив значні незручності для пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як свідчить внутрішній документ, який потрапив до розпорядження dpa, після страйків, що тривали протягом тижня за участю як пілотів, так і бортпровідників, профспілка пілотів "Vereinigung Cockpit" (VC) не планує проводити подальших акцій у найближчому майбутньому.

Профспілка заявила, що правління та комісія з колективних переговорів повинні спочатку оцінити ситуацію. На понеділок також заплановані попередні переговори з компанією щодо можливого посередництва.

Страйк бортпровідників та пілотів призвів до зупинки роботи Lufthansa, Lufthansa Cargo та дочірньої компанії CityLine на п'ять днів цього тижня.

В центрі трудового спору – вимоги пілотів Lufthansa та вантажних літаків щодо збільшення внесків роботодавця до пенсійного фонду, тоді як переговори в CityLine зосереджувалися на підвищенні заробітної плати.

Остання тепер буде закрита раніше, ніж планувалося, повідомила у четвер Lufthansa Group, додавши, що припинить діяльність вже в суботу.

Lufthansa обґрунтувала цей крок високими витратами на авіаційне паливо та фінансовими наслідками страйків.

У п'ятницю знову було скасовано сотні рейсів, оскільки пілоти влаштували черговий день страйку.

У аеропорту Франкфурта було скасовано близько 650 із 1 337 запланованих зльотів і посадок, повідомив оператор аеропорту Fraport.

У аеропорту Мюнхена з 915 зльотів і посадок, запланованих на п'ятницю, було скасовано 420.

Речниця Lufthansa заявила, що авіакомпанія має намір знову запропонувати майже звичайний розклад польотів у суботу.

"Однак все ще можуть траплятися окремі скасування та затримки рейсів", – додала вона.

Варто зазначити, що на тлі страйків Lufthansa вирішила раніше, ніж планувалося, скоротити діяльність своєї регіональної дочірньої компанії Lufthansa Cityline та зменшити обсяги перевезень основної авіалінії.

Під час першого етапу страйку наприкінці минулого тижня скасували сотні рейсів.