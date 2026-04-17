У німецькій Lufthansa – п’ятий день поспіль страйки

У німецькій авіакомпанії Lufthansa п’ятий день тривають страйки, внаслідок чого фіксуються масштабні перебої в роботі авіаперевізника та скасування численних рейсів у німецьких аеропортах.

Трудовий конфлікт охопив як пілотів, так і бортпровідників. Напередодні до протестів одночасно долучилися обидві категорії працівників, що ще більше ускладнило ситуацію для пасажирів.

Перспектив швидкого врегулювання конфлікту наразі не видно.

У п'ятницю, 17 квітня, у кількох німецьких аеропортах були скасовані численні рейси.

Варто зазначити, що на тлі страйків Lufthansa вирішила раніше, ніж планувалося, скоротити діяльність своєї регіональної дочірньої компанії Lufthansa Cityline та зменшити обсяги перевезень основної авіалінії.

Під час першого етапу страйку наприкінці минулого тижня скасували сотні рейсів.