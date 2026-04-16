Lufthansa проводить масштабне скорочення флоту на тлі страйків

Німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила раніше, ніж планувалося, скоротити діяльність своєї регіональної дочірньої компанії Lufthansa Cityline та зменшити обсяги перевезень основної авіалінії.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Рішення ухвалене на тлі зростання витрат на пальне та тривалих страйків пілотів.

Як зазначили в компанії, першим кроком стане виведення з експлуатації 27 літаків Cityline вже найближчим часом – 18 квітня.

Раніше планувалося, що повне припинення діяльності цієї авіакомпанії відбудеться лише у 2028 році. У Lufthansa пояснили, що це необхідно для скорочення збитків.

Крім того, наприкінці літнього сезону чотири далекомагістральні літаки будуть поступово виведені з основного флоту. У зимовому розкладі компанія також скоротить парк літаків для коротких і середніх маршрутів ще на п’ять одиниць.

Водночас Lufthansa планує перерозподіл ресурсів на користь більш ефективної дочірньої компанії Discover, яка має розширювати флот новими Airbus A350.

Реструктуризація відбувається на тлі затяжного конфлікту з профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit щодо пенсійної програми.

Співробітники Lufthansa у четвер і п’ятницю – 16 та 17 квітня – продовжать страйк, що призведе до скасування ще сотень рейсів.

Під час першого етапу страйку наприкінці минулого тижня скасували сотні рейсів.

Хвиля протестів припала на символічну дату – святкування 100-річчя Lufthansa.