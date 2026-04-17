СМИ: пилоты Lufthansa сделают перерыв в забастовках

В пятницу пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa дали понять, что делают перерыв на пятый день забастовки, которая вызвала значительные неудобства для пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как свидетельствует внутренний документ, попавший в распоряжение dpa, после забастовок, продолжавшихся в течение недели с участием как пилотов, так и бортпроводников, профсоюз пилотов "Vereinigung Cockpit" (VC) не планирует проводить дальнейшие акции в ближайшем будущем.

Профсоюз заявил, что правление и комиссия по коллективным переговорам должны сначала оценить ситуацию. На понедельник также запланированы предварительные переговоры с компанией относительно возможного посредничества.

Забастовка бортпроводников и пилотов привела к остановке работы Lufthansa, Lufthansa Cargo и дочерней компании CityLine на пять дней на этой неделе.

В центре трудового спора – требования пилотов Lufthansa и грузовых самолетов об увеличении взносов работодателя в пенсионный фонд, тогда как переговоры в CityLine сосредоточились на повышении заработной платы.

Последняя теперь будет закрыта раньше, чем планировалось, сообщила в четверг Lufthansa Group, добавив, что прекратит деятельность уже в субботу.

Lufthansa обосновала этот шаг высокими расходами на авиационное топливо и финансовыми последствиями забастовок.

В пятницу снова были отменены сотни рейсов, поскольку пилоты устроили очередной день забастовки.

В аэропорту Франкфурта было отменено около 650 из 1 337 запланированных взлетов и посадок, сообщил оператор аэропорта Fraport.

В аэропорту Мюнхена из 915 взлетов и посадок, запланированных на пятницу, было отменено 420.

Пресс-секретарь Lufthansa заявила, что авиакомпания намерена вновь предложить почти обычное расписание рейсов в субботу.

"Однако все еще могут происходить отдельные отмены и задержки рейсов", – добавила она.

Стоит отметить, что на фоне забастовок Lufthansa решила раньше, чем планировалось, сократить деятельность своей региональной дочерней компании Lufthansa Cityline и уменьшить объемы перевозок основной авиакомпании.

Во время первого этапа забастовки в конце прошлой недели отменили сотни рейсов.