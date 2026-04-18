США ще на місяць послабили санкції щодо нафти з РФ попри обіцянку цього не робити

США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США, інформує "Європейська правда".

Йдеться про продовження винятку з санкцій, який в адміністрації президента США Дональда Трампа вперше запровадили місяць тому на тлі війни з Іраном, що спричинило глобальне зростання цін на енергоносії.

Тоді США дозволили купувати російську нафту, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі. Термін дії цього дозволу закінчився 11 квітня і тепер його продовжили до 16 травня.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Зокрема, міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що в адміністрації навряд чи нададуть нове виключення, яке дозволить країнам закуповувати російську нафту, на яку накладено санкції, в рамках будь-яких заходів щодо стримування високих цін на паливо.

Згодом міністр фінансів Скотт Бессент також заявляв, що США не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.