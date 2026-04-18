США еще на месяц ослабили санкции в отношении нефти из РФ, несмотря на обещание этого не делать

Новости — Суббота, 18 апреля 2026, 08:22 — Ирина Кутелева

США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о продлении исключения из санкций, которое в администрации президента США Дональда Трампа впервые ввели месяц назад на фоне войны с Ираном, что вызвало глобальный рост цен на энергоносители.

Тогда США разрешили покупать российскую нефть, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море. Срок действия этого разрешения истек 11 апреля, и теперь его продлили до 16 мая.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично заявляли, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

В частности, министр энергетики США Крис Райт говорил, что в администрации вряд ли предоставят новое исключение, которое позволит странам закупать российскую нефть, на которую наложены санкции, в рамках каких-либо мер по сдерживанию высоких цен на топливо.

Впоследствии министр финансов Скотт Бессент также заявлял, что США не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

