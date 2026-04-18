Мерц: війна з Іраном не повинна перетворитися на трансатлантичний стрес-тест

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що спроби покласти край війні з Іраном не повинні ставити під загрозу відносини зі США.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Мерца пролунав на тлі того, як президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував НАТО за те, що, за його словами, Альянс не надав підтримки у питанні Ормузької протоки.

"Ця війна не повинна стати трансатлантичним стрес-тестом. У цьому відношенні ми повинні зараз разом зробити деякі висновки. Якщо те, що ми мали намір зробити, не вдасться, то над нами нависне серйозна багатопланова глобальна криза", – заявив Мерц у Парижі після обговорень можливої військової операції західних партнерів щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Трамп неодноразово критикував НАТО за те, що альянс не приєднався до зусиль щодо відновлення судноплавства в протоці.

Зокрема, 17 квітня Трамп вкотре відкинув будь-яку пропозицію допомоги з боку союзників по НАТО з Ормузькою протокою.

Трамп раніше заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.