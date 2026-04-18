Мерц: война с Ираном не должна превратиться в трансатлантический стресс-тест

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что попытки положить конец войне с Ираном не должны ставить под угрозу отношения с США.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Мерца прозвучал на фоне того, как президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал НАТО за то, что, по его словам, Альянс не оказал поддержки в вопросе Ормузского пролива.

"Эта война не должна стать трансатлантическим стресс-тестом. В этом отношении мы должны сейчас вместе сделать некоторые выводы. Если то, что мы намеревались сделать, не удастся, то над нами нависнет серьезный многоплановый глобальный кризис", – заявил Мерц в Париже после обсуждений возможной военной операции западных партнеров по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Трамп неоднократно критиковал НАТО за то, что альянс не присоединился к усилиям по восстановлению судоходства в проливе.

В частности, 17 апреля Трамп в очередной раз отверг любое предложение помощи со стороны союзников по НАТО в отношении Ормузского пролива.

Трамп ранее заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.