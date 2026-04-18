Трамп: китайський лідер Сі дуже радий через відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін "дуже радий" відкриттю Ормузької протоки.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

При цьому Трамп висловив натхнення напередодні своїх травневих переговорів із китайським лідером.

"Президент Сі дуже радий тому, що Ормузька протока відкрита і/або швидко відкривається. Наша зустріч у Китаї буде особливою і, можливо, історичною. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Сі – ми багато чого досягнемо!", – зазначив він.

Очікується, що Трамп зустрінеться із Сі наступного місяця для переговорів у Пекіні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".