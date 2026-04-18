Трамп: китайский лидер Си очень рад открытию Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин "очень рад" открытию Ормузского пролива.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

При этом Трамп выразил воодушевление в преддверии своих майских переговоров с китайским лидером.

"Президент Си очень рад тому, что Ормузский пролив открыт и/или быстро открывается. Наша встреча в Китае будет особенной и, возможно, исторической. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си – мы многого добьемся!", – отметил он.

Ожидается, что Трамп встретится с Си в следующем месяце для переговоров в Пекине.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".