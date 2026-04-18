США надали сербській нафтовій компанії новий виняток із санкцій

У п’ятницю термін дії тимчасової ліцензії на ведення діяльності в США сербської нафтової компанії NIS, яка підпадає під санкції, було продовжено.

Про це заявила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович, яку цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Ліцензія на ведення діяльності компанії NIS була продовжена до середини червня, що дозволить Сербії продовжити імпорт нафти та уникнути чергової зупинки єдиного нафтопереробного заводу під тиском Вашингтона, який вживає жорстких заходів щодо російських енергоносіїв.

"Ми отримали хороші новини зі США. Ліцензія на діяльність, видана NIS, продовжена на 60 днів, що дуже важливо для більш стабільного планування закупівель сирої нафти", – заявила сербська міністерка.

Переговори про продаж контрольного пакета акцій NIS, що належить Росії, угорському енергетичному гіганту MOL тривали кілька місяців, при цьому США встановили крайній термін для їхнього завершення – 22 травня.

Сербські офіційні особи не очікують, що недавня зміна уряду в Угорщині поставить під загрозу угоду, однак угода ще не завершена.

NIS – найбільша нафтова компанія в Сербії – перебуває під американськими санкціями з початку жовтня через переважну частку російської власності.

Зараз 45% акцій NIS належать "Газпром нефті", яка перебуває під санкціями США, а "Газпром" у вересні передав свою частку в розмірі 11,3% своїй дочірній компанії Intelligence.

Сербська держава володіє майже 30%, решта належить міноритарним акціонерам.

США наполягали на виході російських компаній з власності NIS, частка яких наразі становить 56,2%. Через санкції було закрито найбільший у Сербії нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, що неподалік Белграда.

У січні угорська компанія MOL Nyrt. і "Газпром нефть" погодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу російської частки в сербській нафтопереробній компанії Naftna Industrija Srbije (NIS).