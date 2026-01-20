Угорська MOL та "Газпром" погодили умови купівлі-продажу підсанкційного сербського НПЗ

Угорська компанія MOL Nyrt. і "Газпром нефть" погодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу російської частки в сербській нафтопереробній компанії Naftna Industrija Srbije (NIS).

Про це повідомила журналістам у Белграді в понеділок, 19 січня, міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Balkan Green Energy News.

За словами міністерки, Сербії вдалося в ході переговорів поліпшити свої позиції, і в майбутньому вона зможе збільшити свою частку в NIS на 5%. Крім того, до угоди може приєднатися Abu Dhabi National Oil Co.

Угода буде направлена в Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) для прийняття остаточного рішення, повідомила Джедович-Ханданович. Раніше OFAC продовжило до 24 березня термін ліцензії, що дозволяє переговори акціонерів NIS про продаж російської частки.

Вартість покупки і розподіл часток Джедович-Ханданович не розкрила. У пресрелізі MOL йдеться, що компанія підписала зобов'язуючу попередню угоду з "Газпром нефтью" про покупку 56,15% акцій NIS. Пресслужба "Газпром нефти" підтвердила факт підписання з MOL угоди про наміри щодо продажу контрольного пакета сербської компанії.

Нагадаємо, 22 грудня президент Сербії Александар Вучич висловив сподівання, що проблема, пов'язана з NIS, буде вирішена в найближчі тижні.

Наступного дня Вучич підтвердив, що є інформація про те, що представники "Газпрому" ведуть переговори про продаж компанії NIS угорській компанії MOL.

NIS – найбільша нафтова компанія в Сербії – перебуває під американськими санкціями з початку жовтня через переважну частку російської власності.

США наполягали на виході російських компаній з власності NIS, частка яких наразі становить 56,2%. Через санкції було закрито найбільший у Сербії нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, що неподалік Белграда.