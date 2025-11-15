Сербській підсанкційній компанії NIS дали три місяці, щоб знайти покупця

Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS, яка знаходиться під санкціями, що загрожують поставкам палива напередодні зими.

Про це заявила в суботу міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього тижня Сербія повідомила, що російські компанії "Газпром нtфтm" і "Газпром", які разом володіють контрольним пакетом акцій в 56% єдиного нафтопереробного заводу країни надіслали запит до Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), заявивши про готовність передати контроль над компанією третій стороні.

OFAC спочатку наклав санкції на російський нафтовий сектор, включаючи "Газпром" в січні, але для NIS вони кілька разів відкладалися і, нарешті, вступили в силу на початку жовтня.

Міністерство фінансів США схвалило тримісячну ліцензію для NIS, щоб дати власникам компанії час на пошук покупця, заявила Джедович в прямому ефірі. Тим часом компанія та її нафтопереробний завод не зможуть працювати.

"Отримано дозвіл на проведення переговорів про власність ... до 13 лютого", – сказала вона.

Банки припинили обробку платежів NIS, а хорватський нафтопровід JANAF припинив постачання сирої нафти, і, за оцінками посадовців, без нових поставок нафти НПЗ зможе працювати лише до 25 листопада.

США також хочуть, щоб російські власники повністю залишили компанію. За її словами, Белград також може спробувати поглинути NIS.

"Як міністр енергетики, я вважаю, що ми маємо прийняти важкі рішення, чи поглинути компанію і компенсувати (російським власникам) збитки. Я знаю, що президент (Александар) Вучич проти цього", – сказала вона, додавши, що уряд обговорить потенційне рішення на засіданні в неділю.

Російський "Газпром нефть" володіє 44,9%, а "Газпром" – 11,3% акцій NIS. Уряд Сербії володіє 29,9% акцій, а решта належить дрібним акціонерам і працівникам.