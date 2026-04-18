США предоставили сербской нефтяной компании новое исключение из санкций

В пятницу срок действия временной лицензии на ведение деятельности в США сербской нефтяной компании NIS, подпадающей под санкции, был продлен.

Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович, которую цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Лицензия на ведение деятельности компании NIS была продлена до середины июня, что позволит Сербии продолжить импорт нефти и избежать очередной остановки единственного нефтеперерабатывающего завода под давлением Вашингтона, который принимает жесткие меры в отношении российских энергоносителей.

"Мы получили хорошие новости из США. Лицензия на деятельность, выданная NIS, продлена на 60 дней, что очень важно для более стабильного планирования закупок сырой нефти", – заявила сербский министр.

Переговоры о продаже контрольного пакета акций NIS, принадлежащего России, венгерскому энергетическому гиганту MOL длились несколько месяцев, при этом США установили крайний срок для их завершения – 22 мая.

Сербские официальные лица не ожидают, что недавняя смена правительства в Венгрии поставит под угрозу сделку, однако сделка еще не завершена.

NIS – крупнейшая нефтяная компания в Сербии – находится под американскими санкциями с начала октября из-за преобладающей доли российской собственности.

Сейчас 45% акций NIS принадлежат "Газпром нефти", которая находится под санкциями США, а "Газпром" в сентябре передал свою долю в размере 11,3% своей дочерней компании Intelligence.

Сербское государство владеет почти 30%, остальное принадлежит миноритарным акционерам.

США настаивали на выходе российских компаний из собственности NIS, доля которых в настоящее время составляет 56,2%. Из-за санкций был закрыт крупнейший в Сербии нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, недалеко от Белграда.

В январе венгерская компания MOL Nyrt. и "Газпром нефть" согласовали основные положения будущего договора купли-продажи российской доли в сербской нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS).