США схвалили продаж військово-морського обладнання Німеччині на майже $12 млрд

США схвалив можливий продаж Німеччині систем управління бойовими діями для надводних кораблів на суму до 11,9 млрд доларів.

Про це повідомляє Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Держдеп офіційно повідомив Конгрес про запропонований продаж військово-морського обладнання Німеччині.

Як зазначили у відомстві, цей продаж сприяє досягненню цілей США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО та підвищення сумісності його морських сил із збройними силами США та інших союзників.

Основними підрядниками будуть компанії Lockheed Martin Corporation та RTX Corporation.

Раніше агентство Reuters писало, що кілька країн Європи нібито отримали попередження з боку США, що частина постачань замовленої американської зброї може затриматися у зв’язку з війною на Близькому Сході, що виснажує американські запаси.

Інформацію про це підтвердили, зокрема в уряді Литви. Також в Естонії заявили, що США повідомили про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.