США одобрили продажу военно-морского оборудования Германии на сумму почти $12 млрд

США одобрили возможную продажу Германии систем управления боевыми действиями для надводных кораблей на сумму до 11,9 млрд долларов.

Об этом сообщает Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

Госдеп официально уведомил Конгресс о предлагаемой продаже военно-морского оборудования Германии.

Как отметили в ведомстве, эта продажа способствует достижению целей США путем укрепления безопасности союзника по НАТО и повышения совместимости его морских сил с вооруженными силами США и других союзников.

Основными подрядчиками будут компании Lockheed Martin Corporation и RTX Corporation.

Ранее агентство Reuters писало, что несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США о том, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке, которая истощает американские запасы.

Информацию об этом подтвердили, в частности, в правительстве Литвы. Также в Эстонии заявили, что США сообщили о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.