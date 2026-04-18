Фінляндія готує варіанти участі у місії убезпечення Ормузької протоки

Фінляндія готує варіанти своєї участі у багатонаціональній місії підтримання безпеки в Ормузькій протоці, яку обговорюють під лідерством Франції та Британії.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Міністр зазначив, що відомство готує різні варіанти залучення Фінляндії у місію підтримання безпеки в Ормузькій протоці, проте зауважив, що основна роль ляже на великі країни Західної Європи, а можливості Фінляндії, через низку факторів, дуже обмежені.

Він також розкрив, що в участі у координаційній зустрічі 17 квітня з цього приводу від країни брав участь президент Александр Стубб.

Хяккянен зазначив, що країни погоджуються у тому, що ключова передумова для майбутньої місії – стале припинення вогню.

"Британія і Франція постійно оцінюють потребу цієї операції. Діалог зі США у цьому питанні є абсолютно необхідним", – додав міністр.

Сполучені Штати, як відомо, не брали участі у зустрічі 17 квітня. У Парижі вважають, що Штати як сторона конфлікту не мають бути залучені у місію, у Берліні ж протилежної думки.

18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, пояснивши це тим, що США не зняли блокаду їхніх портів.