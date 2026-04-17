Мерц: США мають взяти участь у міжнародній місії в Ормузькій протоці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що США мають доєднатися до міжнародної місії із захисту Ормузької протоки.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

У контексті потенційної місії Мерц зазначив, що його країна може надати допомогу у вигляді розвідки та розмінування.

Він додав, що для цього йому необхідне буде рішення федерального уряду, мандат від німецького Бундестагу та "продумана військова концепція".

"Тому ми візьмемо участь у подальших обговореннях військового планування, які зараз відбуваються, і також хотіли б, щоб, якщо це можливо, до них долучилися Сполучені Штати Америки. Ми вважаємо, що це було б бажано", – наголосив канцлер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.