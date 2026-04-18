Финляндия готовит варианты участия в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива

Финляндия готовит варианты своего участия в многонациональной миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, которая обсуждается под руководством Франции и Великобритании.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Министр отметил, что ведомство готовит различные варианты участия Финляндии к миссии по поддержанию безопасности в Ормузском проливе, однако отметил, что основная роль ляжет на крупные страны Западной Европы, а возможности Финляндии, в силу ряда факторов, очень ограничены.

Он также сообщил, что в координационной встрече 17 апреля по этому поводу от страны принимал участие президент Александр Стубб.

Хяккянен отметил, что страны согласны в том, что ключевым условием для будущей миссии является устойчивое прекращение огня.

"Великобритания и Франция постоянно оценивают необходимость этой операции. Диалог с США по этому вопросу абсолютно необходим", – добавил министр.

Соединенные Штаты, как известно, не принимали участия во встрече 17 апреля. В Париже считают, что США как сторона конфликта не должны быть вовлечены в миссию, в Берлине же имеют противоположное мнение.

18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, объяснив это тем, что США не сняли блокаду их портов.