В Угорщині очікують, що кількість мандатів партії Мадяра зросте

Партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині "Тиса" прогнозують вже 141 мандат у парламенті, навіть якщо результат на досі не порахованих округах з тісною конкуренцією не зміниться на її користь.

Як повідомляє Telex, пише "Європейська правда", такий прогноз опублікували аналітики Electoral geography.

В організації зазначають, що з поточними розкладами "Тиса" може отримати вже 141 мандат у парламенті.

Відколи почали опрацьовувати голоси, віддані виборцями за кордоном або не за місцем реєстрації, їх порахували на 16 округах. Результат у трьох округах з дуже тісною конкуренцією, як і прогнозували, змінився на користь кандидатів "Тиси".

З поточними розкладами кандидати "Тиси" отримують 96 місць, тоді як "Фідес" – 10.

Аналітики прогнозують, що досі не пораховані голоси вже не змінять результату на окремо взятих округах, проте навіть без цього "Тиса" може виграти ще одне місце і у підсумку буде мати 141 мандат.

Загальний підрахунок результатів має завершитися у суботу до кінця дня.

