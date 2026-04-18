В Венгрии ожидают, что количество мандатов партии Мадьяра возрастет

Партии-победительнице парламентских выборов в Венгрии "Тиса" прогнозируют уже 141 мандат в парламенте, даже если результат на еще не посчитанных округах с тесной конкуренцией не изменится в ее пользу.

Как сообщает Telex, пишет "Европейская правда", такой прогноз опубликовали аналитики Electoral geography.

В организации отмечают, что с текущими раскладами "Тиса" может получить уже 141 мандат в парламенте.

С тех пор как начали обрабатывать голоса, отданные избирателями за рубежом или не по месту регистрации, их посчитали на 16 округах. Результат в трех округах с очень тесной конкуренцией, как и прогнозировали, изменился в пользу кандидатов "Тисы".

С текущими раскладами кандидаты "Тисы" получают 96 мест, тогда как "Фидес" – 10.

Аналитики прогнозируют, что до сих пор не посчитанные голоса уже не изменят результата на отдельно взятых округах, однако даже без этого "Тиса" может выиграть еще одно место и в итоге будет иметь 141 мандат.

Общий подсчет результатов должен завершиться в субботу до конца дня.

