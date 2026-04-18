Міноборони Естонії спрощує процедури прийняття на озброєння БпЛА

У Міністерстві оборони Естонії розпочали зміни до правил, які спростять прийняття на озброєння нових безпілотників.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур надіслав проєкт змін до правил щодо авіації в оборонній сфері з метою спростити замовлення і прийняття на озброєння нових безпілотників.

"Безпілотні технології розвиваються на полі бою дуже швидкими темпами, і ми маємо постійно оновлювати наші правила, щоб вони відповідали реальним потребам", – зазначив Певкур.

Серед іншого, після змін апаратам тієї ж моделі не потрібно буде проходити повторні індивідуальні інспекції. Також вперше встановлюють правила безпечного використання приватно зібраних або модифікованих дронів на полігонах.

Крім того, естонські норми більше адаптовують до європейських практик, що дозволить у майбутньому залучати до обслуговування літальних апаратів в оборонній сфері цивільні організації з відповідною сертифікацією, якщо у цьому буде потреба.

