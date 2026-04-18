Минобороны Эстонии упрощает процедуры принятия на вооружение БпЛА

В Министерстве обороны Эстонии начали изменения в правила, которые упростят принятие на вооружение новых беспилотников.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил проект изменений в правила авиации в оборонной сфере с целью упростить заказ и принятие на вооружение новых беспилотников.

"Беспилотные технологии развиваются на поле боя очень быстрыми темпами, и мы должны постоянно обновлять наши правила, чтобы они соответствовали реальным потребностям", – отметил Певкур.

Среди прочего, после изменений аппаратам той же модели не нужно будет проходить повторные индивидуальные инспекции. Также впервые устанавливают правила безопасного использования частно собранных или модифицированных дронов на полигонах.

Кроме того, эстонские нормы больше адаптируют к европейским практикам, что позволит в будущем привлекать к обслуживанию летательных аппаратов в оборонной сфере гражданские организации с соответствующей сертификацией, если в этом будет необходимость.

