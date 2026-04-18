Біля Гельсінкі гасять велику пожежу на складі

Біля столиці Фінляндії Гельсінкі гасять велику пожежу, що охопила будівлю зі складами; для місцевих мешканців оголосили попередження через дим.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула вдень 18 квітня у будівлі зі складами у містечку Ярвенпяя неподалік Гельсінкі, вогонь охопив площу близько 700 квадратних метрів.

Про постраждалих на цей час не повідомляли.

На місці працюють 24 пожежних бригади. За оцінками вогнеборців, на ліквідацію знадобиться кілька годин.

Через дим від пожежі мешканцям довколишніх районів порадили утриматись від прогулянок, закрити вікна та вимкнути кондиціонери до подальших повідомлень.

