Біля бельгійського Антверпена стався розлив дизелю через затонуле судно

Біля бельгійського Антверпена затонуло вантажне судно, внаслідок цього стався розлив дизелю.

Минулої ночі на річці Шельда біля Антверпена затонуло вантажне судно, навантажене піском. Екіпаж – двох людей – підібрали рятувальники та відвезли до лікарні.

Наразі у пожежно-рятувальній службі припускають, що судно врізалося у фрагмент причалу та отримало критичну пробоїну.

У зв’язку з розливом дизелю внаслідок аварії рух суден у цьому місці обмежили. Очистка річки від наслідків розливу може тривати цілий день, а підйом затонулого судна з річки займе багато днів.

Інцидент не вплине на роботу порту Антверпена, оскільки судно затонуло за його межами.

Це вже другий інцидент з розливом пального в Антверпені за останній час. Попередній, 10 квітня, спричинив перебої у роботі порту.

Восени 2025 року директор порту висловлював занепокоєння, що цей об’єкт ризикує стати легкою мішенню для дронів на тлі зростання загроз з боку РФ.