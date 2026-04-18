Возле Хельсинки тушат крупный пожар на складе

Возле столицы Финляндии Хельсинки тушат крупный пожар, охвативший здание со складами; для местных жителей объявили предупреждение из-за дыма.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул днем 18 апреля в здании со складами в городке Ярвенпяя недалеко от Хельсинки, огонь охватил площадь около 700 квадратных метров.

О пострадавших на данный момент не сообщалось.

На месте работают 24 пожарных бригады. По оценкам пожарных, на ликвидацию понадобится несколько часов.

Из-за дыма от пожара жителям близлежащих районов посоветовали воздержаться от прогулок, закрыть окна и выключить кондиционеры до дальнейших сообщений.

В Польше ранее на этой неделе тушили пожар возле строительства АЭС.

Возле бельгийского Антверпена второй раз за неделю произошел разлив топлива из-за затонувшего судна.