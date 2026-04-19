У Болгарії розпочинаються парламентські вибори

Вранці 19 квітня у Болгарії розпочинається голосування на парламентських виборах.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Голосування триватиме з 07:00 до 20:00 за місцевим часом. Загалом право голосу має близько 6,5 млн громадян.

Як зазначається, опитування громадської думки, проведені 17 квітня, показали, що рейтинг партії колишнього президента Румена Радева становить близько 35%, що вище, ніж місяць тому.

Якщо ці дані підтвердяться, це стане одним із найсильніших результатів, досягнутих однією партією за останні роки, хоча цього все ще недостатньо для отримання парламентської більшості.

13 квітня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров анонсував запровадження жорстких заходів проти підкупу голосів та маніпуляцій на парламентських виборах, які відбудуться цього тижня та стануть для країни восьмими за п'ять років.

Крім того, Софія звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед майбутніми виборами.

