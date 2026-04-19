В Болгарии начинаются парламентские выборы

Утром 19 апреля в Болгарии начинается голосование на парламентских выборах.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Голосование продлится с 07:00 до 20:00 по местному времени. Всего право голоса имеют около 6,5 млн граждан.

Как отмечается, опросы общественного мнения, проведенные 17 апреля, показали, что рейтинг партии бывшего президента Румена Радева составляет около 35%, что выше, чем месяц назад.

Если эти данные подтвердятся, это станет одним из самых сильных результатов, достигнутых одной партией за последние годы, хотя этого все еще недостаточно для получения парламентского большинства.

13 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров анонсировал введение жестких мер против подкупа голосов и манипуляций на парламентских выборах, которые состоятся на этой неделе и станут для страны восьмыми за пять лет.

Кроме того, София обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед предстоящими выборами.

Больше о выборах в Болгарии читайте в материале "ЕвроПравды": Новый фаворит Кремля и соглашение с Украиной: главное о выборах в Болгарии