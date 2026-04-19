Стефанішина: Україна закликала США відновити санкції проти нафти РФ

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Стефанішина заявила про недопустимість того, аби Росія отримувала вигоду від дій свого союзника Ірану.

"Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США", – акцентувала вона.

За словами української дипломатки, якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними – "нові проблеми у світі не забаряться".

"Примітно, що представник Росії вже назвав відмову від санкцій щодо нафти "співпрацею", – зауважила Стефанішина.

12 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка на той момент вже була завантажена на танкери у морі. Винятки з обмежень були запроваджені до 11 квітня.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що в адміністрації навряд чи нададуть нове виключення, яке дозволить країнам закуповувати російську нафту, на яку накладено санкції, в рамках будь-яких заходів щодо стримування високих цін на паливо.

А 16 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що американська адміністрація не збирається продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.