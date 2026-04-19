Стефанишина: Украина призвала США возобновить санкции в отношении нефти из РФ

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Стефанишина заявила о недопустимости того, чтобы Россия получала выгоду от действий своего союзника Ирана.

"Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США", – подчеркнула она.

По словам украинской дипломатки, если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, "новые проблемы в мире не заставят себя ждать".

"Примечательно, что представитель России уже назвал отказ от санкций в отношении нефти "сотрудничеством", – отметила Стефанишина.

12 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на тот момент уже была загружена на танкеры в море. Исключения из ограничений были введены до 11 апреля.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в администрации вряд ли предоставят новое исключение, которое позволит странам закупать российскую нефть, на которую наложены санкции, в рамках каких-либо мер по сдерживанию высоких цен на топливо.

А 16 апреля министр финансов США Скотт Бессент заверил, что американская администрация не собирается продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.