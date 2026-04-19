Лукашенко готовий зустрітися з Трампом після узгодження "великої угоди"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що готовий зустрітися із американським президентом Дональдом Трампом, коли будуть "врегульовані певні питання".

Про це він сказав у інтерв’ю росЗМІ, цитує БЕЛТА, пише "Європейська правда".

За словами Лукашенка, США та Білорусь все ще обговорюють "велику угоду", в якій потрібно врегулювати "певні питання".

"У нас набагато більше питань, які треба врегулювати. І це тема великої угоди. Як тільки ми це підготуємо на низькому рівні, ми готові з Дональдом зустрітися і підписати цю угоду", – заявив він.

Самопроголошений президент Білорусі підкреслив, що в цій угоді мають бути враховані інтереси обох сторін.

"Я готовий до цієї зустрічі. Ми готові до угоди, але її потрібно підготувати, щоб там були інтереси і Сполучених Штатів Америки, і Білорусі", – сказав він.

Втім, Лукашенко наголосив, що зустріч з Трампом для нього не є самоціллю.

"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, приємно було б побачити цю людину віч-на-віч і потиснути йому руку. Але це не самоціль, це не головне", – додав він.

20 березня Лукашенко оголосив про підготовку "великої угоди" зі США.

Спеціальний посланник Трампа в Білорусі Джон Коул заявив, що США розглядають можливість запросити самопроголошеного президента Білорусі на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі або в його будинку в Мар-а-Лаго в рамках дипломатичної розрядки.

Наприкінці березня Трамп подякував Лукашенку за те, що той звільнив політичних в’язнів, а також заявив, що "з нетерпінням" чекає на зустріч із ним.

