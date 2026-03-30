Трамп "з нетерпінням" чекає на зустріч з Лукашенком після того, як той звільнив політв'язів

Американський президент Дональд Трамп подякував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку за те, що той звільнив політичних в’язнів, а також заявив, що "з нетерпінням" чекає на зустріч із ним.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп нагадав, що Лукашенко 19 березня провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом, після якої помилував 250 політичних в’язнів.

"Таким чином, загальна кількість в’язнів, яких президент Лукашенко великодушно звільнив з травня минулого року, перевищила 500 осіб", – написав Трамп.

Відтак він заявив, що "хотів би висловити найщирішу подяку" Лукашенку за це.

"З нетерпінням чекаю на зустріч з ним на наступному засіданні Ради миру", – додав американський президент.

Раніше Коул заявив, що США розглядають можливість запросити Лукашенка на зустріч із Трампом у Білому домі або в його будинку в Мар-а-Лаго в рамках дипломатичної розрядки. Лукашенко раніше пообіцяв особисто приїхати у США, щоб взяти участь у засіданні Ради миру.

В обмін на те, що Лукашенко помилував політв’язнів, США погодилися зняти санкції з білоруського фінансового сектору, включаючи Міністерство фінансів і Білоруський банк розвитку, а також з трьох калійних компаній – "Білоруськалій", "Білоруська калійна компанія" і "Агророзквіт".