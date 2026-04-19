Лукашенко готов встретиться с Трампом после согласования "большой сделки"

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, когда будут "урегулированы определённые вопросы".

Об этом он сказал в интервью российским СМИ, цитирует БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

По словам Лукашенко, США и Беларусь все еще обсуждают "большое соглашение", в котором необходимо урегулировать "определенные вопросы".

"У нас гораздо больше вопросов, которые нужно урегулировать. И это тема большого соглашения. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы встретиться с Дональдом и подписать это соглашение", – заявил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что в этом соглашении должны быть учтены интересы обеих сторон.

"Я готов к этой встрече. Мы готовы к соглашению, но его нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси", – сказал он.

Впрочем, Лукашенко подчеркнул, что встреча с Трампом для него не является самоцелью.

"Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", – добавил он.

20 марта Лукашенко объявил о подготовке "большой сделки" с США.

Специальный посланник Трампа в Беларуси Джон Коул заявил, что США рассматривают возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатической разрядки.

В конце марта Трамп поблагодарил Лукашенко за то, что тот освободил политических заключенных, а также заявил, что "с нетерпением" ждет встречи с ним.

