Зеленський розкритикував послаблення США санкцій проти нафти РФ

Президент Володимир Зеленський на тлі послаблення санкцій США проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари армії РФ по Україні.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.

"Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це $10 млрд – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", – наголосив український президент.

Він звернув увагу на необхідності того, аби російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти.

Повідомляли, що США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.