Зеленский раскритиковал ослабление США санкций в отношении нефти из России

Президент Владимир Зеленский на фоне ослабления санкций США против российской нефти заявил, что доходы от её продажи "непосредственно конвертируются" в новые удары армии РФ по Украине.

Об этом он написал в социальных сетях, передаёт "Европейская правда".

"Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту – более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря ослаблению санкций снова можно продавать без последствий. Это $10 млрд – ресурс, который напрямую конвертируется в новые удары по Украине", – подчеркнул украинский президент.

Он обратил внимание на необходимость того, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты.

Сообщалось, что США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично заявляли, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью.