В Єврокомісії розповіли про перші зустрічі з майбутнім прем’єром Угорщини

Делегація Європейської комісії 17-18 квітня у Будапешті провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Європейській комісії.

Місія представників ЄС прибула до Будапешта після домовленостей президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та з майбутнім очільником угорського уряду Петером Мадяром.

Ці технічні зустрічі стали першою можливістю для практичного обговорення того, як сторонам рухатися вперед у питанні розблокування коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через корупцію та проблеми з верховенством права.

Раніше в Єврокомісії повідомляли, що серед питань, які делегація обговорить з Мадяром у Будапешті, буде розблокування кредиту на 90 млрд євро для України.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії планують, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

