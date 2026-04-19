В Еврокомиссии рассказали о первых встречах с будущим премьером Венгрии

Делегация Европейской комиссии 17–18 апреля в Будапеште провела рабочие встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Европейской комиссии.

Миссия представителей ЕС прибыла в Будапешт после договоренностей между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и будущим главой венгерского правительства Петером Мадьяром.

Эти технические встречи стали первой возможностью для практического обсуждения того, как сторонам двигаться вперед в вопросе разблокирования средств ЕС для Венгрии, которые были заморожены из-за коррупции и проблем с верховенством права.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что среди вопросов, которые делегация обсудит с Мадьяром в Будапеште, будет разблокирование кредита на 90 млрд евро для Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии планируют, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Читайте также: Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.