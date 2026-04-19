Зеленський обговорив з президентом Фінляндії переговори зі США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

У телефонній розмові президенти України та Фінляндії обговорили ситуацію на фронті, виклики через війну в Ірані, а також спільні можливості посилити безпеку.

Окремо Зеленський та Стубб поговорили про стан дипломатичної роботи зі США та роботу з європейськими інституціями.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що українська сторона ще не отримала підтвердження щодо дат візиту спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. За словами Зеленського, у розмові з ним представники США обіцяли здійснити візит до Києва на початку квітня.

Цього тижня Зеленський визнав, що через війну з Іраном увага адміністрації президента США Дональда Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов раніше припускав, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.